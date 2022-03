Por que Batman está fracassando nas bilheterias chinesas

Batman vem tendo uma boa arrecadação ao redor do mundo. Bom, exceto na China.

Em seu fim de semana de estreia em território chinês, Batman conseguiu apenas cerca de US$ 12 milhões. É um número considerado baixo porque a China é um grande mercado de bilheteria.

Filmes de Hollywood não costumam ficar muito tempo na China. Então, não há dúvidas de que o resultado de Batman no país será um tanto decepcionante.

Mas, por que Batman está indo tão bem em outros territórios, especialmente os Estados Unidos, e fracassando na China? Existem vários motivos.

Em primeiro lugar, o Batman não é um personagem extremamente popular na China. As produções da franquia até têm bons resultados em território chinês, mas nada que seja impressionante.

No entanto, o maior problema que Batman está enfrentando na China é na verdade um grande azar. O lançamento do longa-metragem veio em um período em que a China está enfrentando uma nova onda de casos de COVID-19, o que fez com que vários cinemas fossem obrigados a fechar.

Estima-se que mais de 30% dos cinemas na China estejam fechados no momento, especialmente nas grandes cidades, onde as produções de Hollywood costumam fazer mais sucesso.

Isso obviamente traz um grande impacto na bilheteria de Batman, tornando impossível que alcance todo o seu potencial na China.

Nem todas as notícias são ruins

Mas nem todas as notícias são negativas. Os US$ 12 milhões de Batman podem ser abaixo do esperado, mas na verdade esta é a maior arrecadação de estreia de uma produção de Hollywood na China em 2022 até o momento.

Além disso, eis algo extremamente inusitado: apesar do fracasso nas bilheterias na China, a recepção de Batman com o público chinês é, na verdade, extremamente positiva.

O longa-metragem recebeu uma nota 9 no Maoyan, um site chinês que serve tanto como agregador de opiniões quanto para vender ingressos de cinema.

Portanto, o resultado de Batman na China certamente é decepcionante, mas não completamente desastroso. As coisas podiam ter sido diferentes se o lançamento acontecesse em um período sem tantos novos casos de COVID-19 na China.

Batman está em cartaz nos cinemas.