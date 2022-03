Por que Daniel Radcliffe usou mais de 150 pares de óculos em Harry Potter

Uma das características mais conhecidas de Harry Potter – além de sua icônica cicatriz em forma de raio – são seus óculos. Na obra de J.K. Rowling, o protagonista é descrito dessa maneira, e os filmes da Warner fizeram um ótimo trabalho ao adaptar esse material para as telas. O que muitos fãs não sabem é que Daniel Radcliffe usou mais de 150 pares de óculos na franquia. Explicamos abaixo o motivo; confira.

Nos livros de Harry Potter, os óculos do protagonista são quebrados em diversas ocasiões. Quando o personagem é introduzido, em A Pedra Filosofal, ele usa uma fita adesiva para consertar os óculos, destruídos repetidamente pelo primo Duda.

Continua depois da publicidade

O personagem também quebra os óculos em sua primeira viagem com o Pó de Flu, na qual acaba parando na sinistra Travessa do Tranco.

Embora no mundo de Harry Potter os óculos podem ser facilmente reparados por um feitiço, na vida real a situação é bem diferente.

Quantos óculos Daniel Radcliffe usou em Harry Potter?

Segundo o site The Hollywood Reporter, Daniel Radcliffe usou mais de 160 pares de óculos nas filmagens de Harry Potter.

Ou seja: o ator quebrou muito mais acessórios que seu personagem. Mas o próprio astro acha que o número levantado pela produção é um exagero.

Em uma entrevista ao talk show Hot Ones, em 2020, o astro de Harry Potter afirmou não ter quebrado tantos óculos assim – mas admitiu ter destruído muitas varinhas.

“Eu diria que os rumores são exagerados, principalmente sobre os óculos. Na verdade, eu nem costumava quebrar os óculos com tanta frequência”, comentou o ator.

Radcliffe revelou ter quebrado muitas varinhas da produção, dado seu incômodo hábito de bater inconscientemente os acessórios contra as próprias pernas.

“Independentemente de quantos óculos Radcliffe tenha quebrado durante a produção, o fato dos óculos de Harry não mudarem quase nada no decorrer dos filmes mostra o quão dedicada era a equipe de produção da franquia”, comenta o site Looper.

Muitos fãs também se perguntam se Daniel Radcliffe usa óculos na vida real ou se o acessório era somente de Harry Potter.

Na verdade, o ator britânico não tem qualquer problema de visão, e por isso, não precisa de usar óculos na vida real.

Os óculos utilizados durante a produção de Harry Potter eram apenas armações, sem lentes.

Se você deseja assistir todos os filmes da franquia Harry Potter em 2022 – junto com o especial De Volta à Hogwarts – a saga completa está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max.