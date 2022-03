Por que Dylan O’Brien não vai retornar para filme de Teen Wolf

Já confirmado, o filme de Teen Wolf conta com o retorno de alguns dos integrantes mais famosos da série da MTV – como Tyler Posey, Crystal Reed e Colton Haynes. Entretanto, uma ausência chamou a atenção dos fãs: a de Dylan O’Brien. Mas afinal, por que o intérprete de Stiles não vai retornar para o filme de Teen Wolf?

Ainda sem título, o longa foi anunciado originalmente em 24 de setembro de 2021, no aniversário do desfecho de Teen Wolf. O filme tem roteiro e direção de Jeff Davis, o criador da série, que também atua como produtor executivo.

Junto com o filme, Davis está desenvolvendo uma nova série batizada de Wolf Pack, baseada na saga literária escrita por Edo Van Belkum.

O site CBR explicou por que Dylan O’Brien, um dos atores mais icônicos de Teen Wolf, não está no novo filme da série; confira abaixo.

Por que Dylan O’Brien não está no filme de Teen Wolf?

Para muitos fãs, Teen Wolf não é a mesma sem Dylan O’Brien, o intérprete do co-protagonista Stiles Stilinski.

Mas foi o próprio ator que tomou a decisão de não retornar para a franquia. Em uma entrevista recente, o astro revelou o motivo.

“No final das contas, eu só decidi que a série terminou em um ótimo lugar, e por isso, resolvi deixar as coisas como estão”, comentou o ator.

Segundo O’Brien, os conflitos de agenda também influenciaram sua decisão de não participar do filme de Teen Wolf.

“Nós realmente não sabíamos que o filme seria produzido. Tudo aconteceu de repente, e eles meio que jogaram esse projeto para nós”, afirmou Dylan.

É importante citar que, entre os integrantes do elenco de Teen Wolf, Dylan O’Brien se estabeleceu como um dos mais famosos após o término da série.

O’Brien atuou em Teen Wolf até a última temporada da série, que chegou ao fim em 2017.

Desde então, o ator se destaca por performances em filmes como Amor & Monstros, Infinite e Bumblebee, além de aparecer no clipe “All Too Well” da cantora Taylor Swift.

Como o ator conta também com diversos projetos confirmados para os próximos anos, é possível que sua agenda lotada tenha desempenhado um papel importante em sua negativa para o filme de Teen Wolf.

Entre 2021 e 2022, Dylan O’Brien participou da produção de dois filmes: a comédia Not Okay (na qual contracena com Zoey Deutch) e o thriller dramático The Outfit (que estreou no início de março nos Estados Unidos).

Atualmente, Dylan O’Brien está ocupado com as filmagens do suspense The Vanishings at Caddo Lake, produzido por M. Night Shyamalan.

O filme de Teen Wolf tem previsão de estreia para 2022 na plataforma Paramount+. Enquanto o longa não estreia, você pode conferir as 6 temporadas da série na Netflix.