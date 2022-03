Por que Morbius, filme da Marvel, vai flopar

Morbius, com Jared Leto, chega aos cinemas em breve, mas pode decepcionar os fãs. As primeiras reações dos críticos são consideravelmente negativas.

Nas redes, alguns críticos que puderam assistir o filme da Sony em associação com a Marvel comentaram sobre ele. Até agora, nenhum teve coisas muito boas para falar sobre a obra, indicando um fracasso iminente.

“Bem, Morbius é tão ruim quanto você esperava. Um enredo de 2005 colide com CGI visualmente confuso para criar um festival de soneca. Mas não se preocupe, eles deixaram o pior para o final. Apresentando algumas das piores cenas pós-créditos que você já viu, a Sony está fora de controle”, tuitou Sab Astley, do Collider.

“Bem, Morbius infelizmente não é ótimo (efeitos visuais e fórmula dos anos 00 realmente de má qualidade) e definitivamente não é tão divertido quanto Venom. Realmente confusa com o futuro do Aranhaverso da Sony após as cenas pós-créditos e a edição. Matt Smith está claramente se divertindo!”, criticou Nicola Austin, do We Have a Hulk.

“Morbius prova que não importa quantos rostos famosos ou visuais brilhantes você coloque, a Sony sempre encontrará uma maneira de interpretar mal a narrativa básica”, detonou o Escape Film Club.

“Leto é bom, apesar de suas travessuras mais malucas como pessoa, ele é um artista comprometido que realmente se encaixa muito bem nesse papel. Já o papel em si…”, tuitou Moon Knight of Ren Geekness.

Jared Leto interpreta Morbius no filme da Sony

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.