Premonição: Firma de advocacia lista mortes dos filmes mais prováveis de acontecer

Premonição é uma franquia de terror cheia de mortes horríveis, na qual nem mesmo os personagens principais podem escapar.

Pensando nisso, a Downtown LA Law Firm resolveu fazer um estudo em que listou as mortes da franquia Premonição mais prováveis de acontecer na vida real.

Por incrível que pareça, as mortes de Premonição mais prováveis de acontecer na vida real estão relacionadas a lesões envolvendo escadas.

Em segundo lugar, estão as mortes que acontecem quando alguém tenta escalar ou mover uma cerca, o que acontece em Premonição 5.

Popular franquia de terror

Depois, também existem as mortes por levantamento de pesos, o que acontece em Premonição 3, quando um personagem é esmagado por pesos.

Em seguida, temos as mortes por derramamento de óleo, acidentes com cortador de grama, acidentes em escadas rolantes, acidentes com pistolas de pregos, acidentes em montanha-russa, explosões em churrasco e acidentes em cama de bronzeamento.

A Downtown LA Law Firm também chegou à conclusão de que a maioria das mortes na franquia Premonição veio de explosões.

Filmes de Premonição podem ser assistidos pela HBO Max.