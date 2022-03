Quantos anos tem o Bruce Wayne de Robert Pattinson?

Já chegou aos cinemas o novo filme do Batman, que oficializa a estreia de Robert Pattinson como o lendário Morcego de Gotham.

O filme não mostra a origem do personagem que já vimos em tantos outros projetos, pulando a morte dos pais de Bruce Wayne para focar em seus primeiros anos atuando como Batman nas noites da cidade de Gotham, enquanto ainda descobre o verdadeiro significado de ser um herói.

Continua depois da publicidade

No entanto, muitos fãs ficaram com uma dúvida: qual é a idade de Bruce Wayne nesse novo filme do Batman para a DC?

Se você também tem essa curiosidade, confira a resposta logo abaixo!

A idade do novo Batman

Segundo informações reveladas pelo próprio diretor do filme, Matt Reeves, em entrevista ao The Hollywood Reporter, Bruce Wayne tem cerca de 30 anos de idade no novo filme do Batman.

O personagem já é obviamente um adulto, mas ainda enfrenta dilemas como o luto por seus pais, as responsabilidades do legado de sua família, o modo como tem se fechado para o amor (romântico ou não) e todo esse complexo momento em que tenta aprender a ser um herói que possa, de fato, ajudar a fazer do mundo um lugar melhor.

A idade de seu ator, Robert Pattinson, também não é tão distinta: o astro nasceu em 1986 e completou 34 anos durante as gravações do filme. Agora que o longa já está em cartaz, Robert Pattinson está prestes a completar 36 anos, mas não é tão mais velho que seu personagem — e sua aparência, ainda bastante preservada, ajuda no papel mais jovem.

Batman já está em cartaz nos cinemas.