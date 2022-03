Quem é Morbius, astro do filme derivado de Homem-Aranha

Dando continuidade a sua franquia de spin-offs focados nos mais famosos vilões dos quadrinhos do Homem-Aranha, a Sony lança ainda neste mês de março o filme Morbius.

O projeto é estrelado por Jared Leto, que migrou para o universo de personagens da Marvel após fracassar como Coringa nos filmes da DC.

Seu novo personagem se chama Michael Morbius e é um dos vilões mais conhecidos das HQs do Homem-Aranha.

Descubra mais sobre sua origem, poderes e o novo filme da Sony:

A Origem do Morbius

O personagem Morbius foi criado por Roy Thomas e Gil Kane com base em orientações iniciais de Stan Lee, dando a um homem comum habilidades e traços vampíricos através de meios científicos e não sobrenaturais. Kane se inspirou ainda na aparência do ator Jack Palance para o personagem.

Morbius apareceu pela primeira vez nos quadrinhos The Amazing Spider-Man #101, de outubro de 1971.

Michael Morbius era um bioquímico ganhador do Prêmio Nobel. Ele tentou se curar de uma rara doença sanguínea usando um tratamento experimental envolvendo morcegos hematófagos e terapia de eletrochoque, mas acabou se infectando por pseudovampirismo, uma condição que o deixou parecendo um vampiro.

Poderes do Morbius

Graças ao seu pseudovampirismo, Morbius passou a desejar sangue humano e a ter aversão à luz.

Ganhou habilidades como voar, força e velocidade, além da habilidade de cura. Sua aparência também mudou, deixando a pele branca, os dente caninos afiados e o nariz achatado como o focinho de um morcego. Ao morder alguém, ele também transmite a doença, espalhando o pseudovampirismo.

Morbius, o filme

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”, diz a sinopse do longa.

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.