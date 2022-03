Red: Crescer é uma Fera é um dos melhores filmes da Pixar, dizem críticos

As primeiras críticas de Red: Crescer é uma Fera estão sendo publicadas e parece que a animação é uma das melhores da Pixar.

Até o momento, o longa-metragem aparece com 92% de aprovação com os críticos no Rotten Tomatoes.

Red: Crescer é uma Fera é elogiado por sua narrativa envolvente e divertida, que explora com criatividade a ideia de amadurecimento.

Muitos elogios dos críticos

“Red: Crescer é uma Fera é uma história profundamente pessoal que está repleta de criatividade, nostalgia e alegria. É uma das animações mais ambiciosas da Pixar”, diz o Screen Rant.

“Red: Crescer é uma Fera celebra alegremente o início da adolescência, uma época da vida que muitas vezes é retratada como estranha e assustadora.”

“Com um estilo visual brilhante e uma narrativa específica, é um dos melhores filmes da Pixar”, diz o Polygon.

“Red: Crescer é uma Fera prova que um filme da Pixar pode ser alegre, positivo e leve, ao mesmo tempo em que deixa uma impressão tocante e poderosa”, diz o Collider.

“Red: Crescer é uma Fera se arrasta um pouco em sua metade, mas o final é extraordinário, oferecendo uma mistura de espetáculo e sentimento”, diz a Empire.

“Red: Crescer é uma Fera é original e divertido. Um lembrete afetuoso de que a adolescência é uma época da vida que não é facilmente controlada, às vezes o animal dentro de nós exige libertação”, diz o Hollywood Reporter.

Red: Crescer é uma Fera, da Pixar, chega ao Disney+ em 11 de março. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.