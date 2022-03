Red, do Disney+, tem easter egg de Toy Story que você não viu

Red: Crescer é uma Fera conta com um easter egg do primeiro longa-metragem da Pixar: Toy Story. A referência aparece logo no começo do filme.

A cena em questão mostra a protagonista transformada em panda vermelho, fugindo para casa por cima dos telhados, com a mãe dela atrás.

Em determinado momento, vemos Mei pulando entre um prédio e outro. Aqui, o céu de Toronto aparece em foco e as nuvens que vemos em tela são bem familiares.

Elas contam com formatos praticamente idênticos a do papel de parede de Andy em Toy Story. Uma bela referência do estúdio.

Veja uma imagem das nuvens em Red: Crescer é uma Fera e outra do papel de parede de Andy, abaixo.

Mais sobre Red: Crescer é uma Fera

Red: Crescer é uma Fera é dirigido por Domee Shi. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora chinesa, vencedora do Oscar de Melhor Animação em Curta-Metragem pelo filme Bao, em 2019.

O filme acompanha a protagonista Meilin Lee, uma adolescente de 13 anos que se transforma em um gigante panda vermelho sempre que fica muito animada, estressada ou triste. A transformação guiada pelas emoções é uma metáfora para a puberdade. Libere a sua fera!

O projeto trará, ainda, várias referências aos anos 90, incluindo a febre das boybands.

Red: Crescer é uma Fera está disponível no Disney+.

