Red: Elenco se defende de controversa crítica ao filme do Disney+

Red: Crescer é uma Fera tem atraído muitas críticas positivas, mas uma em específico, negativa, causou polêmica a tal ponto que o elenco foi às redes defender o filme da Pixar.

Na crítica de Sean O’Connell, do CinemaBlend, ele disse que teve dificuldades em se conectar com a história do filme, que gira em torno da ascendência asiática da protagonista.

“Reconheci o humor do filme, mas não me conectei com nada disso”, escreveu O’Connell em sua crítica. “Ao enraizar Red: Crescer é uma Fera muito especificamente na comunidade asiática de Toronto, o filme parece legitimamente que foi feito para os amigos e familiares imediatos de Domee Shi. O que é bom – mas também, um pouco limitante em seu escopo”.

Elenco e diretora reagem à crítica de Red

Em entrevista à CBC News, a atriz Rosalie Chiang, que dubla a protagonista, discordou dessa crítica, dizendo que as histórias de Red não devem ser um problema para o público.

“Claro que não”, disse Chiang. “Este é um filme de amadurecimento, todo mundo passa por essa mudança… Acho que pessoas diferentes de culturas diferentes vão passar por isso de maneira diferente, mas no final do dia, a bagunça e a mudança central são algo com o que todos podem se relacionar”.

Ramakrishnan, que dubla a amiga de Lee no filme, chamou os temas de “universais” e que as pessoas poderão “se relacionar com a história de Meilin, independentemente de você ser uma jovem chinesa do Canadá ou não”.

A diretora Shi, que ganhou um Oscar por seu curta da Pixar, Bao, também discordou da crítica e chama Red: Crescer é uma Fera de uma “carta de amor para aquela época de nossas vidas. É uma carta de amor à puberdade. É uma carta de amor para Toronto”.

Red: Crescer é uma Fera está disponível no Disney+.