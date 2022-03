Red quebra importante recorde no Disney+

Red: Crescer é uma Fera, novo filme da Pixar que estreou diretamente no catálogo do Disney+ em 11 de março, acaba de atingir uma grande meta.

Segundo o Rotten Tomatoes, o filme já tem 95% de aprovação da crítica especializada, enquanto 72% do público geral também aprova o lançamento que é, ainda, o primeiro longa-metragem da diretora Domee Shi, que já ganhou um Oscar por seu curta-metragem de animação de 2018, Bao.

No perfil oficial do filme no Twitter, foi divulgado nesta quarta-feira (16) que Red: Crescer é uma Fera já é o lançamento número um do Disney+ ao redor de todo o mundo, baseado no número total de horas assistidas em seus três primeiros dias de lançamento.

A plataforma de streaming, no entanto, não divulgou números exatos.

Confira o trailer da animação:

Conheça a trama de Red: Crescer é uma Fera

Red: Crescer é uma Fera é ambientada na cidade canadense de Toronto, no início dos anos 2000. O longa é o primeiro projeto da Pix a se passar no país.

A trama acompanha a história de Mei Mei, uma garotinha de 13 anos que se transforma em um gigante panda vermelho sempre que fica muito estressada ou animada.

Eventualmente, ela descobre que essa transformação faz parte da história de sua família e é reversível, mas o processo poderá custar caro para ela, já que o ritual será realizado bem na noite do show de sua boyband preferida.

O filme já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming e ver Red: Crescer é uma Fera e vários outros filmes.