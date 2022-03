Refilmagens estão sendo difíceis, revela astro de Doutor Estranho 2

Benedict Cumberbatch falou em entrevista recente ao Deadline que as gravações de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foram “difíceis para todos”.

Na entrevista, ele cita principalmente os desafios causados pela pandemia.

Segundo o ator: “Tem sido difícil. Eu serei honesto com você. Foi uma jornada e tanto, este filme. Mas não de um jeito para sentirem dó de mim, e sim como a natureza do momento em que estamos. Tentar fazer um filme massivo como esse sob as restrições de uma pandemia e os atrasos que se seguiram, em parte por causa de Ataque dos Cães, mas também por causa de tudo o que estava alinhado e teve que ser adiado da Marvel. Tem sido difícil para todos.”

Ele continua: “Além disso, [Doutor Estranho 2 é] incrivelmente agradável e não menos do que o primeiro. Então, espero que os resultados sejam tão bons, mas sim, acho que não pode ser subestimado. É realmente… Este é um filme que tem muitos recursos. Não é nada comparado às lutas da performance ao vivo. É realmente, é difícil, mas muito gratificante, muito divertido.”

Confira o trailer de Doutor Estranho 2 logo abaixo:

Doutor Estranho 2 vem aí

A direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é de Sam Raimi. Ele é conhecido por seu trabalho na primeira trilogia do Homem-Aranha, estrelada por Tobey Maguire.

Já o roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, de Loki.

Assim como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contará com diversas participações especiais, como do Professor Xavier, interpretado por Patrick Stewart.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.