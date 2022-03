Resgate 2: Chris Hemsworth divulga cena insana do filme da Netflix

Por meio do Instagram, Chris Hemsworth compartilhou um vídeo dos bastidores de Resgate 2, da Netflix. O vídeo mostra a gravação de uma cena insana.

Superando todas as expectativas, Resgate se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

A gigante do streaming rapidamente se interessou por uma sequência, com Chris Hemsworth retornando como o personagem principal.

Confira abaixo o vídeo compartilhado por Chris Hemsworth no Instagram.

Filme em produção

As gravações de Resgate 2 estão em andamento no momento. A produção poderia ter até mesmo começado antes, mas Chris Hemsworth estava ocupado com Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Após Resgate 2, o astro também estará em Furiosa, um prelúdio de Mad Max: Estrada da Fúria, de George Miller. O elenco também conta com Anya Taylor-Joy.

Ainda não há data de lançamento para Resgate 2, da Netflix.