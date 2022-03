Revelada a duração oficial de Morbius

O conselho de certificação de filmes do Reino Unido anunciou que a duração oficial de Morbius é de 104 minutos, o que o coloca na mesma faixa dos 112 minutos de Venom.

Ambos os filmes são consideravelmente mais longos do que Venom: Tempo de Carnificina, que teve 93 minutos. Todos os três filmes são muito mais curtos do que o recente Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, da Sony e da Marvel, que marcou 148 minutos.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa existe em um canto separado do multiverso da Marvel além de Morbius. No filme mais recente, Michael Morbius torna-se um anti-herói improvável quando suas tentativas de curar uma rara doença sanguínea o transformam em vampiro.

Apesar de seus cantos separados do multiverso, Jared Leto ainda não perdeu a esperança de Morbius se encontrar com o Homem-Aranha de Tom Holland em algum momento.

“Eu adoraria entrar no ringue com o Homem-Aranha”, disse ele à ET Online.

“Acho que Tom Holland é incrível e formaríamos uma dupla bastante dinâmica.”

Filme da Sony

Morbius já divulgou cenas que fazem referência direta a Venom, além de Michael Keaton reprisar seu papel como o Abutre. Ainda não se sabe se este é o Abutre de Homem-Aranha: De Volta ao Lar ou uma variante.

Quer o Homem-Aranha apareça ou não em qualquer um desses filmes, a Sony tem vários derivados em andamento – incluindo Kraven – O Caçador com Aaron Taylor-Johnson e Madame Teia com Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Há uma forte probabilidade de que todos esses personagens se encontrem em algum momento.

Morbius chega aos cinemas em 31 de março de 2022.