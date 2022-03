Revelada cena deletada de Homem-Aranha 3 com reencontro emocionante

Atenção: contém spoilers de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa chegou aos cinemas em dezembro de 2021 e, a cada novo dia, continuamos a aprender mais sobre o filme.

Em novo vídeo dos bastidores divulgado pela Sony, é possível ver em grande ênfase o personagem Norman Osborn, de Willem Dafoe, mas com um detalhe inédito: ele não está usando a máscara do Duende Verde.

Essa pequena atualização no traje do vilão torna a cena muito emocionante, já que podemos ver as expressões do ator enquanto ele interage com o Peter Parker de Tom Holland. Em uma cena deletada, ele teria teria se reunido com o Homem-Aranha de Tobey Maguire.

Não é possível ouvir nenhum diálogo, mas a cena pode ser conferida a partir de 5:13 do vídeo abaixo:

Novo filme do Homem-Aranha segue em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói. Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.