Revelado um detalhe que os fãs perderam em Encanto

Encanto é uma animação da Disney com muitos detalhes, mas existem alguns que os fãs perderam.

Em entrevista com a Vanity Fair, a escritora Charise Castro Smith explicou uma coisa curiosa no longa-metragem: as borboletas na roupa de cerimônia de Mirabel.

Continua depois da publicidade

Esse é um detalhe que diz mais do que parece sobre a personagem.

Detalhe na roupa de Mirabel

“Nós pensamos bastante sobre o figurino dela. Existe esse ritual pelo qual todos da família precisam passar. Existem borboletas em seu vestido porque ela ainda não encontrou o seu dom.”

“Todos usam roupas que combinam com seus dons. Isso diz muito sobre a personagem naquele momento. As borboletas refletem a sua incerteza, ela ainda não sabe qual é o seu dom.”

Encanto está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.