Robert Pattinson foi o Batman menos bem pago; veja quanto ele ganhou

Quando Robert Pattinson foi escalado como Bruce Wayne em Batman, protestos ecoaram na base de fãs da DC. Entusiastas dos quadrinhos não queriam ver o “vampiro de Crepúsculo” como um dos heróis mais icônicos da companhia. Mas com a estreia do longa, todos puderam perceber que o astro foi uma escolha perfeita para o papel. O que muita gente não sabe é que o salário do ator foi bem menor que o de outros intérpretes do Homem Morcego – veja abaixo o valor e o motivo.

2022 é um ano importantíssimo para a DC, graças ao lançamento do novo filme do Batman e de outros aguardados projetos, como Adão Negro, The Flash, Batgirl e Aquaman 2.

O novo Batman, dirigido por Matt Reeves, apresenta aos fãs uma versão bem mais obscura do Cavaleiro das Trevas, que faz o que pode para proteger a corrupta cidade de Gotham. Robert Pattinson é acompanhado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis e outros astros no elenco.

Além de conquistar os fãs da DC – com uma bilheteria de 254 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibição – o filme tem feito muito sucesso com a crítica especializada, garantindo 86% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Quanto Robert Pattinson ganhou por Batman – Conheça o salário do astro

De acordo com o site TheThings, Robert Pattinson recebeu um salário de 3 milhões de dólares por sua performance como Bruce Wayne em Batman.

Muitos fãs esperavam que o salário fosse maior, dado os altos rendimentos de astros como Robert Downey Jr,. Jason Momoa e Henry Cavill.

Entretanto, a indústria do entretenimento costuma pagar salários menores para atores que protagonizam seus primeiros filmes solo. Chris Hemsworth, por exemplo, ganhou apenas 150 mil dólares por sua primeira performance como Thor.

Na DC, a situação não é diferente: Gal Gadot recebeu apenas 300 mil dólares por sua atuação em Mulher-Maravilha, mesmo com o enorme sucesso do longa.

Os salários costumam aumentar com a produção de novos filmes. Por isso, astros de Liga da Justiça e Vingadores: Ultimato receberam rendimentos impressionantes.

Robert Pattinson foi o Batman mais ‘mal pago’ do cinema?

E afinal, como o salário de Robert Pattinson se compara ao de outros intérpretes do personagem? Tudo indica que o ator é realmente o Batman mais ‘mal pago’ da história do cinema.

Nos anos 80, Michael Keaton teria ganhado 5 milhões de dólares para interpretar o herói. Val Kilmer, por sua vez, recebeu 7 milhões.

George Clooney, o intérprete do Homem Morcego em Batman & Robin, ganhou 10 milhões de dólares – mas surpreendentemente, não foi o ator mais bem pago do longa: Arnold Schwarzenegger (na pele do vilão Sr. Frio), teria recebido 25 milhões de dólares.

Christian Bale, da franquia de Christopher Nolan, teria recebido de 9 a 15 milhões de dólares pelos três filmes.

Finalmente, Ben Affleck ganhou um salário entre 10 e 20 milhões de dólares para interpretar o Cavaleiro das Trevas em Batman vs. Superman. O valor exato não foi revelado.

O novo Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas.