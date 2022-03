Robert Pattinson revela quais franquias quer estrelar após Batman

Robert Pattinson passou anos trabalhando em filmes mais autorais e independentes, depois de ter se tornado famoso com Crepúsculo. Agora ele retorna para os blockbusters com Batman e já fala em quais franquias gostaria de trabalhar.

O astro conversou com a Variety e revelou ser fã especialmente de três franquias, dentre elas uma comandada por Matt Reeves, diretor de Batman.

“Eu amo tanto esses filmes de Planeta dos Macacos. Houve apenas dois filmes – bem, três agora – onde eu queria fazer uma sequência: os filmes dos Macacos, Sicario e Duna”, revelou Robert Pattinson.

“Eu vi os dois filmes de Planeta dos Macacos no cinema e pensei que o que ele poderia fazer com captura de movimento era tão inacreditável. Se ele conseguiu fazer isso com a cara de um macaco, então ele pode fazer uma performance incrível comigo também”, disse o ator sobre o diretor Matt Reeves.

A nova trilogia de Planeta dos Macacos já foi encerrada, mas quem sabe Robert Pattinson consiga um trabalho nas continuações de Duna.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.