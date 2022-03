Rotten Tomatoes: Compare a pontuação de Batman com outros filmes do herói

Batman é amado pelos fãs e pelos críticos. Prova disso é que o filme com Robert Pattinson se torna um dos melhores do herói da DC – ao menos pelas notas no Rotten Tomatoes.

Entre os especialistas, o novo Batman é o terceiro melhor – ao menos até o momento desta publicação. Com 85% no Rotten Tomatoes, o longa de Matt Reeves fica atrás apenas de Batman: O Cavaleiro das Trevas (com 94%) e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (com 87%).

Continua depois da publicidade

O novo longa está apenas um ponto percentual acima de Batman Begins, que ficou com 84% entre os especialistas no Rotten Tomatoes.

Enquanto isso, os outros filmes do Batman não conseguem passar da marca de 80%. Desde os longas de Tim Burton, dos anos 1990, a média do herói ficou entre 60% e 80% (com Batman Returns ficando com essa nota).

O pior filme até o momento é Batman & Robin, de 1997, com apenas 12% de aprovação.

Uma observação é que Coringa, considerado da franquia Batman por causa da rivalidade dos personagens, tem 88% de aprovação. Se colocado na disputa, o novo Batman cai para quarta colocação.

Batman é o favorito do público no Rotten Tomatoes

Se entre os críticos Batman luta pelo pódio, entre o público o filme está batalhando pela liderança. Até o momento desta publicação, o filme com Robert Pattinson tem a melhor nota entre os espectadores.

Batman Begins e Batman: O Cavaleiro das Trevas ficam com 94% entre os espectadores. Caso o novo filme da DC perca mais pontos, ele deve novamente ficar no Top 3.

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.