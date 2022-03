Saiba quando vai sair o trailer de Avatar 2

Depois de mais de uma década, Avatar 2 finalmente sairá do papel. Uma reportagem aponta que o teaser trailer do filme de James Cameron será lançado junto de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Conforme o The Transom, o primeiro teaser de Avatar 2 será lançado na estreia de Doutor Estranho 2 em 6 de maio (no Brasil, o filme estreia em 5 de maio). A Disney, no entanto, não comentou sobre essa possível data de lançamento da prévia.

O presidente da 20th Century Studios, Steve Asbell, falou ao The Hollywood Reporter sobre como fazer malabarismos com a transição da empresa para a Disney e navegar em longas-metragens com acordos de streaming e televisão.

O tópico da conversa logo se voltou para o lançamento de Avatar 2 em 2022, com Asbell respondendo rapidamente que o filme chegará aos cinemas ainda este ano.

Sem hesitar, Asbell respondeu: “Sim. Será”, quando perguntado sobre o lançamento de Avatar 2 neste ano. Ele então acrescentou: “De verdade. Vai surpreender as pessoas. Vocês não estão prontos para o que Jim está fazendo”.

Mais sobre Avatar 2

Ao todo passaram-se 12 anos desde a estreia do primeiro filme e o produtor Jon Landau disse que esse mesmo tempo se passou em Pandora. Com isso, essa sequência estrelada por Sam Worthington e Zoe Saldana começará pouco mais de uma década após os eventos do primeiro.

Na trama, Jake Sully, Neytiri e os filhos deles estão em risco conforme a operação mineradora da RDA retorna a Pandora.

Quando a companhia chega, Jake leva a família para o que parece ser um local seguro, próximo ao recife de coral, conforme revelou o produtor à Total Film.

“Quando eles chegam no recife, há um clã que chamamos de Metkayina. Os Sully não estão mais no ambiente que conhecem, a floresta tropical. Eles se tornam peixes fora d’água. Eles se tornam peixes fora d’água tanto culturalmente, quanto em relação ao meio ambiente”.

Avatar 2 tem estreia prevista para 16 de dezembro de 2022. Já o primeiro filme está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.