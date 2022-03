Sandra Bullock grava cena com Channing Tatum nu na frente dela

Sandra Bullock e Channing Tatum atuaram juntos recentemente no longa de aventura A Cidade Perdida, e o ator precisou ficar nu na frente da grande estrela para uma das cenas do filme, onde seu personagem estava sendo atacado por sanguessugas.

Em entrevista ao Stephen Colbert do programa televisivo The Late Show With Stephen Colbert, na noite da última segunda-feira, Sandra Bullock Bullock foi perguntada se a cena era feita em CGI, e precisou revelar tudo a respeito do momento hilário do filme.

A atriz revela: “Não… [estava] totalmente lá, cara a cara com a, uh, paisagem. Eu tive que passar algum tempo lá embaixo, apenas me certificando de que não havia sanguessugas, e eu tinha muito a dizer sobre isso. Quando você estiver lá, você pode apenas conhecê-lo.”

Colbert perguntou a Bullock se ela, como sua personagem, reparou no tamanho da “paisagem” de Tatum, ao qual ela respondeu: “Com toda a honestidade, quando você está lá embaixo e tem duas páginas de diálogo, se você estiver olhando diretamente para aquilo, você não fará nada. Então, eu olhei para a coxa esquerda dele… eu tive que olhar para baixo, onde poderia estar, mas eu apenas rocei aqui e me concentrei mais na parte interna da coxa esquerda”, continuou ela.

Confira o vídeo da entrevista:

Mais sobre A Cidade Perdida

A trama de A Cidade Perdida gira em torno de uma escritora reclusa, que precisa promover o mais recente livro com o modelo que estampa a capa do romance, vivido por Channing Tatum. O problema é que eles sofrem uma tentativa de sequestro e são levados para a selva.

Além de Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe, o elenco também traz Patti Harrison, Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph, Héctor Aníbal e Thomas Forbes-Johnson.

A direção de Cidade Perdida é de Adam e Aaron Nee, responsáveis pela comédia Band of Robbers. O roteiro é de Dana Fox, Seth Gordon e Liza Chasin.

Cidade Perdida estreia da 21 de abril nos cinemas do Brasil.