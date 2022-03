Sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso será “insana”

Homem-Aranha no Aranhaverso é um dos filmes mais aclamados do Cabeça de Teia e a continuação, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1, já deixou os fãs ansiosos para verem o que mais Miles Morales terá de enfrentar.

Shameik Moore, que dubla o protagonista, Morales, na animação da Sony, com personagens da Marvel, fez uma grande promessa acerca da obra.

Continua depois da publicidade

“Através do Aranhaverso é INSANO”, tuitou o dublador do personagem, que assume o manto do Homem-Aranha na animação.

Infelizmente, o astro não trouxe mais detalhes sobre a produção, mas tendo em vista o primeiro filme, podemos esperar algo bem diferente do que estamos acostumados a ver nos filmes de heróis.

Veja o tuite de Shameik Moore, abaixo.

Across The Spiderverse is INSANE 🙌🏾 — Shameik Moore (@shameikmoore) March 11, 2022

Continuação vem aí

“Miles Morales retorna para o próximo capítulo da saga Aranhaverso, vencedora do Oscar, uma aventura épica que transportará o amigão da vizinhança do Brooklyn através do Multiverso para unir forças com Gwen Stacy e uma nova equipe de Homens-Aranha para enfrentarem um vilão mais poderoso do que qualquer coisa que já encontraram”, diz a sinopse.

A continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac e Issa Rae.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 1 estreia nos cinemas em 6 de outubro de 2022.