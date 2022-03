Seven Kings Must Die: Tudo sobre o filme que encerra The Last Kingdom

The Last Kingdom lançou em 2022 sua temporada final, e ofereceu aos fãs um final bastante satisfatório para a trama de Uhtred e companhia. Mas os espectadores da Netflix não precisam se sentir ‘órfãos’ da produção – afinal de contas, a série vai continuar com o filme Seven Kings Must Die, que tem tudo para trazer de volta alguns dos personagens mais queridos da saga.

No final de 2021, a Netflix confirmou a produção de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer), o filme que encerra de uma vez por todas a história de The Last Kingdom.

Para a alegria dos fãs, as filmagens de Seven Kings Must Die já foram encerradas. O longa foi gravado entre 2021 e 2022 em Budapeste, a capital da Hungria.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Seven Kings Must Die: sua trama, elenco, previsão de estreia e muito mais; confira.

Conheça a história de Seven Kings Must Die

Seven Kings Must Die, de acordo com o site NewsWeek, deve começar logo após o dramático desfecho da 2ª temporada, no qual Uhtred, Athelstan e as forças de Mércia e Wessex derrotaram Constantine II, o Rei da Escócia.

A intenção dos produtores de The Last Kingdom sempre foi terminar a série com 5 temporadas. Afinal de contas, cada uma adapta para a TV dois livros de Bernard Cornwell.

Porém, desde o lançamento da primeira temporada de The Last Kingdom, o autor lançou mais três livros: War of the Wolf (Guerra do Lobo), Sword of Kings (Espada dos Reis) e War Lord (Senhor das Guerra).

Tudo indica que a trama dos livros será abordada em Seven Kings Must Die. Porém, o produtor Nigel Marchant garantiu que o filme será “uma história separada”.

“A 5ª temporada é realmente o fim de The Last Kingdom. Ou seja: o filme será uma história individual, separada. Será uma recompensa bônus para os fãs. Mas até mesmo quem nunca assistiu à série poderá conferir o longa”, explicou Merchant.

Os atores de The Last Kingdom que retornam em Seven Kings Must Die

Dados os desenvolvimentos chocantes da temporada final de The Last Kingdom, diversos personagens não farão parte do filme.

A Netflix faz de tudo para manter em segredo o elenco de Seven Kings Must Die. Entretanto, alguns astros já foram confirmados na produção.

Alexander Dreymon, o intérprete do protagonista Uhtred, também será o personagem principal do novo filme.

Quem também está confirmado em Seven Kings Must Die é o ator lituano Arnas Fedaravičius. Em The Last Kingdom, ele interpreta Sihtric, o leal aliado de Uhtred.

Um vídeo postado por Alexander Dreymon no Instagram também sugere que Mark Rowley, o Finan, fará parte da trama.

De acordo com o final da 5ª temporada de The Last Kingdom, os seguintes personagens têm chances de aparecer em Seven Kings Must Die: Rei Edward (Timothy Innes), Rei Constantine (Rod Hallett), Eadgifu (Sonya Cassidy), Aethelstan (Harry Gilby), Aelfweard (Ewan Horrocks), Padre Pyrlig (Cavan Clerkin), Aelswith (Eliza Butterworth), Aelfwynn (Phia Saban), Lady Eadith (Stefanie Martini), Padre Benedict (Patrick Robinson) e Cynlaef (Ryan Quarmby).

Data de estreia de Seven Kings Must Die na Netflix

A Netflix ainda não divulgou a data de estreia de Seven Kings Must Die em seu catálogo.

Como as gravações do longa já terminaram, tudo indica que ele chegará à plataforma no final de 2022 ou início de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir as 5 temporadas de The Last Kingdom na Netflix.