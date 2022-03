Sharon Stone negocia para ser vilã em filme da DC com Bruna Marquezine

De acordo com o The Wrap, Sharon Stone está em negociações para se juntar ao elenco de Besouro Azul, da DC, que também contará com Bruna Marquezine.

A atriz deve interpretar uma personagem chamada Victoria Kord, que é descrita como a vilã de Besouro Azul.

Não existe uma personagem com o nome de Victoria Kord nos quadrinhos da DC, mas obviamente ela deve ter uma conexão com Ted Kord, que já assumiu o manto de Besouro Azul.

No entanto, ainda não se sabe se Ted Kord aparecerá na história, pois a versão de Besouro Azul será Jaime Reyes.

Sharon Stone em negociações

Curiosamente, esta não é a primeira vez que Sharon Stone aparece em uma adaptação de quadrinhos da DC.

Ela também esteve em Mulher-Gato, que teve uma péssima recepção com a crítica e com o público.

O elenco de Besouro Azul conta com Xolo Maridueña, de Cobra Kai, e com a brasileira Bruna Marquezine.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.