Shazam! 2: Atriz indica grande participação especial no filme da DC

Shazam! Fury of the Gods (Shazam! 2) pode contar com a participação especial de uma grande personagem da DC. Foi o que indicou a atriz Rachel Zegler, que terá um papel na sequência.

Rachel Zegler está atualmente gravando o live-action de Branca de Neve, que também contará com Gal Gadot como a Rainha Má.

Em entrevista com a Empire, a jovem estrela disse que conhecia Gal Gadot antes mesmo das gravações de Branca de Neve, o que levou alguns fãs a acreditarem que a Mulher-Maravilha pode aparecer em Shazam! Fury of the Gods (Shazam! 2).

“Eu não posso dizer muito. Mas não tivemos nosso primeiro encontro em Branca de Neve”, mencionou brevemente a atriz Rachel Zegler.

Mulher-Maravilha deve aparecer em Shazam! 2

Já existem rumores de que a Mulher-Maravilha de Gal Gadot deve aparecer em Shazam! Fury of the Gods (Shazam! 2), e o comentário de Rachel Zegler dá a entender que os boatos são verdadeiros.

De qualquer maneira, deve ser apenas uma participação especial, com a Mulher-Maravilha não tendo um grande papel na trama.

Shazam! Fury of the Gods (Shazam! 2) chega aos cinemas em 16 de dezembro de 2022.