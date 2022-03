Site diz que Doutor Estranho 2 pode ter a pior morte do MCU

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) se aproxima e pode trazer a morte de um grande personagem secundário do Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Wong.

A amizade entre Stephen Strange e Wong foi construída logo no primeiro filme do Mago Supremo. Desde então, o personagem coadjuvante já apareceu em diversas outras produções da Marvel.

Uma cena do trailer da continuação mostra Wong com cicatrizes no rosto e, aparentemente, sendo segurado. Isso fez o ScreenRant acreditar que ele irá morrer no vindouro filme.

Faria sentido ter esse acontecimento na continuação, tendo em vista que, atualmente, Wong é o Mago Supremo no MCU. Caso ele morra, esse título passará para o Doutor Estranho, progredindo naturalmente a história do personagem.

O site, no entanto, aponta que Wong já morreu no primeiro filme do Doutor Estranho e que poderia ficar redundante se isso acontecer de novo. Vale lembrar que ele foi trazido de volta pela Joia do Tempo, que Strange não tem mais.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

