Sorte de Quem?: Explicamos o final do filme da Netflix

Alerta de spoilers do final do filme Sorte de Quem?, da Netflix.

Sorte de Quem?, novo filme com Lily Collins, Jesse Plemons e Jason Segel, foi descrito pela Netflix como um “suspense a la Hitchcock” protagonizado por um casal endinheirado que vai passar as férias em sua casa de veraneio, mas tem uma surpresa assim que chega lá.

Sem nomes, os personagens são referidos apenas como Esposa, CEO e Ninguém, e o filme também se diferencia dos demais projetos da Netflix por ter um orçamento aparentemente baixo, sem grandes efeitos, apenas uma câmera e um diretor genial por trás: Charlie McDowell.

Mas o que aconteceu no final de Sorte de Quem? Descubra logo após o trailer!

Entenda o final de Sorte de Quem?

No novo filme da Netflix, o casal chega à sua casa de férias em meio a um laranjal e descobre que um ladrão está por lá. Ele conseguiu um relógio caro e uma arma, mas quer ainda mais e acaba fazendo o casal de refém. O marido é um CEO endinheirado que não se preocupa em dar parte de sua riqueza para sair com vida, tal como salvar sua Esposa, mas as coisas acabam saindo de controle.

O ladrão Ninguém parece não querer fazer mal a ninguém, decidindo em meio milhão como “resgate” para liberar os dois. April, assistente do CEO, junta o dinheiro rapidamente, mas o casal tenta bolar um plano para fugir dali, e o CEO pede à Esposa que seduza Ninguém, o que acaba não dando em muita coisa.

Ninguém tenta fugir do local com o dinheiro enquanto o CEO e a Esposa permanecem amarrados e, após alguns momentos de tensão, a Esposa consegue um pedaço de vidro com o qual mata Ninguém.

De volta à sala onde o seu marido está amarrado, a Esposa aponta a arma para o CEO e faz com que sua morte pareça ter sido causada por Ninguém quando, na verdade, ela aproveita a situação para se livrar desse casamento tóxico: afinal, ela é chamada apenas de “Esposa” justamente por viver às sombras de um CEO rico, perdendo sua própria identidade para o marido caprichoso.

Ela finalmente consegue escapar com o dinheiro e o filme termina antes que o público possa descobrir o desfecho de sua história, como se ela será presa ou se conseguirá fugir.

Sorte de Quem? está disponível na Netflix.