Steven Spielberg admite que sequência de um dos seus filmes não é boa

Steven Spielberg é um dos maiores diretores de Hollywood. O seu impacto na cultura pop é inacreditável, e ele raramente erra em seus trabalhos.

No entanto, um de seus projetos mais fracos é O Mundo Perdido – Jurassic Park, a sequência de Jurassic Park – Parque dos Dinossauros.

O longa-metragem ainda teve um grande sucesso com o público, mas em geral, não é considerado tão bom quanto o original.

Steven Spielberg não gosta muito de O Mundo Perdido – Jurassic Park

Em uma entrevista com o New York Times, Steven Spielberg admitiu a sua decepção com O Mundo Perdido – Jurassic Park. O diretor disse que estava tão confiante no projeto que acabou errando a mão.

“As minhas sequências não são tão boas quanto os originais. Eu acho que é porque estou muito confiante.”

“O filme rendeu um ótimo lucro, o que justifica uma sequência, mas aí eu entro tão confiante que acabo fazendo algo interior ao primeiro. Estou falando de O Mundo Perdido – Jurassic Park.”

O Mundo Perdido – Jurassic Park está disponível na Netflix.