Steven Spielberg pede para Michael Bay parar de fazer filmes de Transformers

A franquia Transformers transformou Michael Bay em um diretor conhecido mundialmente, tanto de um jeito positivo quanto de um jeito negativo.

Atualmente, no entanto, Michael Bay serve apenas como produtor de Transformers, pois deixou a franquia como diretor em Transformers: O Último Cavaleiro.

No entanto, Michael Bay quase deixou de ser diretor em Transformers bem antes disso.

Em uma entrevista compartilhada pelo Screen Rant, Michael Bay disse que recebeu o conselho de Steven Spielberg para deixar de lado a franquia Transformers.

Conselho de Steven Spielberg

Steven Spielberg, para quem não sabe, era um dos produtores executivos de Transformers.

“Fiz muitos deles. Steven Spielberg me disse para simplesmente parar no terceiro.”

“Eu disse que pararia. O estúdio me implorou para fazer um quarto, que também fez um bilhão.”

“E então eu disse que ia parar por ali. Mas eles me imploraram de novo.”

“Eu deveria ter parado. Mas foram divertidos de fazer.”

A franquia Transformers voltará com Transformers: Rise of the Beasts, que chega aos cinemas em 9 de junho de 2023.