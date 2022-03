Suspense assustador com astro da DC deixa fãs arrepiados no Prime Video

Se você é um fã da DC, já conhece Ezra Miller como o intérprete do Flash, que aparece em Liga da Justiça e deve ganhar seu primeiro filme solo em breve. Mas o ator mostra um lado bem diferente – e muito mais obscuro – no suspense Precisamos Falar Sobre o Kevin, que tem deixado espectadores arrepiados no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.

Lançado originalmente em 2011, Precisamos Falar Sobre o Kevin – também encontrado sob o título original We Need To Talk About Kevin – é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Lionel Shriver.

O filme conta com Lynne Ramsay como diretora e roteiro da própria Ramsay e Rory Stewart Kinnear. A trama estreou no Festival de Cannes, onde foi aplaudida de pé pela crítica especializada.

Precisamos Falar Sobre o Kevin tem 75% de aprovação no Rotten Tomatoes, e recebeu indicações em algumas das premiações mais importantes do cinema, como BAFTA, Globo de Ouro e SAG Awards. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

A trama assustadora de Precisamos Falar Sobre o Kevin

Muita gente acredita que a trama de Precisamos Falar Sobre o Kevin é baseada em uma história real. Entretanto, esse não é o caso.

Embora o livro de Lionel Shriver seja inspirado em famosos massacres estudantis dos Estados Unidos, sua história é completamente fictícia.

“A mãe de Kevin se esforça para amar seu filho estranho, apesar das coisas cada vez mais perigosas que ele diz e faz quando cresce. Mas Kevin está apenas começando, e seu último ato estará além de qualquer coisa que alguém imaginou”, afirma a sinopse oficial de Precisamos Falar Sobre o Kevin no Prime Video.

O longa acompanha a história de Eva Khatchadourian, uma escritora de viagens que abandona sua tão amada liberdade para ter um filho com o marido Franklin.

Após uma gestação conturbada, Eva dá à luz ao pequeno Kevin – com quem sofre para criar uma conexão emocional verdadeira.

Precisamos Falar Sobre o Kevin foca na jornada de Eva para lidar com as problemáticas atitudes do filho – que evolui de uma criança birrenta e exigente para um adolescente sociopata, capaz dos mais terríveis atos.

Astro da DC no elenco de Precisamos Falar Sobre o Kevin

Precisamos Falar Sobre o Kevin se destaca por seu elenco de estrelas, com performances aclamadas em uma história realmente incômoda.

Tilda Swinton, famosa por interpretar a Anciã em Doutor Estranho e a Feiticeira Branca em Crônicas de Nárnia, vive Eva Khatchadourian, a sofrida protagonista do longa.

John C. Reilly, de Chicago, Guardiões da Galáxia e Kong: Ilha da Caveira, é Franklin Plaskett, o marido de Eva.

Ezra Miller, o intérprete do Flash nos filmes da DC, é Kevin, o jovem sociopata que ancora a trama do longa. O ator também é famoso por sua performance como Credence na saga Animais Fantásticos.

Jasper Newell (The Drowning), vive a versão mais jovem de Kevin. O elenco principal de Precisamos Falar Sobre o Kevin conta também com Ashley Gerasimovich (Louie), Siobhan Fallon Hogan (Homens de Preto) e Alex Manette (Você Nunca Esteve Realmente Aqui).

Precisamos Falar Sobre o Kevin está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video. Veja abaixo o trailer.