Suspense cheio de sustos e violência estreia na Netflix

Se você curte filmes de suspense cheios de sustos e momentos de grande violência, Não Me Mate é uma boa pedida. Recomendado para maiores de 18 anos, o longa italiano mistura elementos de terror, mistério e fantasia em uma história realmente intrigante – que já conquista fãs com seu final surpreendente.

Não Me Mate – também encontrado sob o título original Non Mi Uccidere – tem Andrea de Sica como diretor. O longa é baseado no livro homônimo de Chiara Palazzoli, e conta com roteiro de Gianni Romoli.

Lançado na Netflix recentemente, o filme dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo elogios por parte da imprensa italiana e crítica dos especialistas internacionais.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Não Me Mate na Netflix; e confira o trailer do longa ao final da matéria.

“Após morrer de overdose com o namorado, Mirta ressuscita sozinha e descobre que faz parte de um mundo violento e desconhecido”, afirma a sinopse de Não Me Mate na Netflix.

O enredo de Não Me Mate começa abordando a história de Mirta, uma adolescente cheia de vida. Seu namorado Robin, por outro lado, é o pesadelo de qualquer sogra: rebelde, mal educado e viciado em narcóticos.

Um dia, frustrada com o comportamento do namorado, Mirta decide usar drogas para entender sua perspectiva.

O que deveria ser uma noite psicodélica entre os amantes se torna uma tragédia quando Mirta e Robin morrem de overdose.

Emocionada com o amor de Mirta, a mãe da jovem decide permitir que Robin seja enterrado ao lado do corpo da filha.

É aí que começa a verdadeira história de Não Me Mate: Mirta volta dos mortos e fica extremamente triste ao saber o que aconteceu com Robin.

A partir daí, é impossível descrever o que acontece em Não Me Mate sem revelar grandes spoilers da história. Em sua nova natureza, Mirta aprende a lidar com estranhas habilidades, e se torna alvo de uma inesperada ameaça.

“Não Me Mate é uma mistura de Crepúsculo com Deixe-me Entrar, e conta com elementos de filmes como Anjos da Noite e Padre”, afirma a análise do site Decider.

O filme italiano é protagonizado por Alice Pagani (Ricordi) como Mirta, e traz Rocco Fasano (SKAM) como Robin.

Também integram o elenco do longa os atores Fabrizio Ferracane (Luca), Silvia Calderoni (Sara), Sergio Albelli (Piero), Giacomo Ferrara (Ago) e Anita Caprioli (Amalia).

Não Me Mate já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.