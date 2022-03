Suspense com astro de Você deixa fãs arrepiados na Netflix

Hoje em dia, Penn Badgley é conhecido por sua performance como o psicopata Joe Goldberg na série Você, na Netflix. Mas se você está cansado de ver o eterno Dan de Gossip Girl como um maníaco perigoso, o filme de suspense O Padrasto coloca o astro no lado oposto dessa equação: enfrentando um psicopata para salvar a família.

Lançado originalmente em 2009, O Padrasto é um remake do filme homônimo de 1987. O longa tem direção de Nelson McCormick, com roteiro de J.S. Cardone. Além disso, se baseia (levemente) na história real do assassino John List.

Na época de seu lançamento, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 11% de aprovação no Rotten Tomatoes. Entretanto, o público da Netflix parece gostar do longa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Padrasto, com Penn Badgley, na Netflix; confira.

De que fala O Padrasto na Netflix?

O Padrasto acompanha a história de Michael Harding, um jovem que retorna da escola militar para passar as férias em sua cidade natal, na companhia da mãe recém-divorciada.

Mas quando volta à pacata cidade do estado de Oregon, Michael se surpreende ao descobrir que a mãe já superou o fim do casamento e começou a namorar o misterioso viúvo David Harris.

David afirma que perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro, mas será que isso é verdade? Susan, a mãe de Michael, acredita completamente no novo amado, e não demora a aceitar o pedido de casamento do namorado.

Susan parece estar completamente feliz com David, mas Michael não consegue se livrar de um sinistro pressentimento sobre o misterioso padrasto.

Para proteger a família, o protagonista de Penn Badgley decide investigar a verdadeira origem de David – e acaba se deparando com um pesadelo mais sinistro do que sua pior imaginação.

Penn Badgley e o elenco de O Padrasto

Como já citamos, o elenco de O Padrasto é liderado por Penn Badgley como o protagonista Michael Harding.

Dylan Walsh, de NIP/TUCK, vive David Harris, o misterioso novo padrasto de Michael, que esconde um terrível segredo.

Sela Ward (CSI: New York) é Susan Kerns Harding, a mãe de Michael, que encontra em David uma maneira para superar o conturbado divórcio.

Amber Heard, a Mera de Aquaman, interpreta Kelly Porter, a namorada de Michael.

O elenco principal do longa é completado por Paige Turco (As Tartarugas Ninja) como Jackie, a irmã de Susan.

Também estão no elenco de O Padrasto Sherry Stringfield (ER), Jon Tenney (Major Crimes), Nancy Linehan Charles (Only Mine) e Jessalyn Gilsig (Vikings).

O Padrasto já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.