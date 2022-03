Suspense de ficção científica deixa fãs confusos na Netflix

Se você é um fã de filmes de suspense, a Netflix conta com inúmeros lançamentos do gênero em seu catálogo. Um deles é O Mistério de Block Island, um filme que conquista fãs com elementos de mistério e ficção científica. Além de fazer sucesso na plataforma, o longa provoca grandes debates nas redes sociais, já que muita gente não consegue entender direito o seu surpreendente desfecho.

O Mistério de Block Island (The Block Island Sound, no título original), é um filme de terror, suspense e ficção científica, lançado originalmente em 2020. O longa tem direção e roteiro da dupla Kevin e Matthew McManus.

Embora não tenha contado com uma grande audiência – principalmente por ser um projeto independente – o filme foi aclamado pela crítica especializada, chegando a 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo sobre a trama sinistra e o elenco de O Mistério de Block Island na Netflix.

“Uma força sinistra começa a matar a vida selvagem de uma ilha e coloca a família de um pescador cara a cara com verdadeiros horrores e revelações sombrias”, afirma a sinopse oficial de O Mistério de Block Island na Netflix.

Como o próprio título indica, a história se passa na Ilha de Block (Block Island), localizada na costa do estado americano de Rhode Island.

A trama começa quando Harry, um morador da ilha, passa a viver um relacionamento cada vez mais conturbado com o pai, o pescador Tom.

Harry se preocupa, particularmente, com o hábito do pai de levar seu barco de pesca para alto-mar no meio da noite, sem qualquer explicação.

Enquanto isso, pássaros locais começam a morrer em grandes quantidades – o que chama a atenção de Audry, a irmã ecologista de Harry. Para investigar as estranhas ocorrências, ela viaja à Ilha com sua filha Emily e com o colega Paul.

A jornada de Audry é envolta em tragédia quando o cadáver de Tom aparece na praia, após o pescador desaparecer misteriosamente na noite anterior.

Se Harry já cultivava suspeitas sobre o comportamento do pai, sua morte súbita deixa claro que algo bem mais sinistro ocorre em Block Island.

Quem está no elenco de O Mistério de Block Island

O elenco de O Mistério de Block Island é liderado por Chris Sheffield (The Maze Runner, Aquarius) como o protagonista Harry, que decide investigar os estranhos acontecimentos da ilha.

Michaela McManus (Você, Aquarius) interpreta Audry, a irmã de Harry, uma cientista ecológica que viaja à terra natal em busca de respostas.

Neville Archambault, de 13 Câmeras, é Tom, o pai pescador de Harry e Audry, que esconde um grande segredo.

Matilda Lawrer (Station Eleven) e Ryan O’Flanagan (Vândalo Americano) interpretam respectivamente Emily e Paul, a filha e o colega cientista de Audry.

O elenco principal de O Mistério de Block Island é completado por Jim Cummings (O Lobo de Snow Hollow), Jeremy Holm (Silo), Willie C. Carpenter (Devious Maids) e Heidi Niedermeyer (13 Câmeras).

O Mistério de Block Island já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.