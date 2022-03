Suspense eletrizante surpreende fãs da Netflix com final chocante

Se você deseja conferir um filme de suspense realmente chocante, uma ótima dica é Voo Noturno, disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Com um impressionante elenco de estrelas, o longa surpreende com um desfecho de tirar o fôlego – e faz um ótimo trabalho ao manter um alto nível de tensão do início ao fim.

Lançado originalmente em 2005, Voo Noturno é uma produção do mestre do terror Wes Craven, conhecido por criar a franquia A Hora do Pesadelo. Mas nesse caso, o pesadelo acontece nas alturas.

O longa se tornou um sucesso de audiência em seu lançamento original, lucrando quase 100 milhões de dólares com um orçamento de cerca de 25 milhões. O filme também conquistou a crítica especializada, com 79% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama alucinante e o premiado elenco de Voo Noturno; confira o trailer ao final da matéria.

Conheça Voo Noturno na Netflix

“Em um voo noturno, Lisa descobre que outro passageiro planeja assassinar o secretário adjunto da Segurança das Fronteiras e envolvê-la na trama”, afirma a sinopse oficial de Voo Noturno na Netflix.

Quando a avó de Lisa Reisert morre, a jovem hoteleira decide embarcar em um voo noturno para chegar à cidade natal em tempo para o funeral.

Enquanto espera pela decolagem, Lisa conhece o charmoso Jackson Rippner, com quem desenvolve uma rápida conversa.

Mas Jackson, na verdade, é um terrorista que deseja matar o chefe de Segurança das Fronteiras, um membro importantíssimo do Governo Americano.

Para deixar a história ainda mais complicada, o vilão sequestra o pai de Lisa e o utiliza como moeda de troca para convencer a protagonista a se envolver em sua missão.

O elenco de estrelas de Voo Noturno

Além de contar com uma história realmente surpreendente, Voo Noturno se destaca por seu impressionante elenco de estrelas.

Rachel McAdams, de Meninas Malvadas e Doutor Estranho, interpreta a protagonista Lisa Reisert.

Já Cillian Murphy, o Tommy Shelby da popular série Peaky Blinders, dá um show como o sinistro terrorista Jackson Rippner.

Brian Cox, o Logan Roy da série Succession, da HBO, interpreta Joe Reisert, o pai de Lisa que é sequestrado por Jackson.

Jayma Mays, de Glee, é Cynthia, uma colega de trabalho de Lisa que também se envolve no terrível plano de Jackson.

O elenco principal de Voo Noturno é completado por Jack Scalia (Tequila e Bonetti) como Charles Keefe, o agente do governo que se torna alvo do terrorista.

Também integram o elenco de Voo Noturno os atores Robert Pine, Angela Paton, Suzie Plakson, Laura Johnson, Loren Lester e Beth Toussaint.

Voo Noturno está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.