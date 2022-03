Suspense erótico conquista fãs da Netflix com história chocante

Após comprovar o potencial de thrillers eróticos com filmes como 365 DNI e séries como Sex/Life, a Netflix celebra a estreia de Traição e Desejo, um suspense picante que está deixando os assinantes da plataforma sem fôlego – com uma história quente e repleta de reviravoltas. O filme está fazendo o maior sucesso no streaming, e já figura no Top 10 de diversos países.

Traição e Desejo – Trust (Confiança) no título original – é uma produção de Brian DeCubellis, a partir de um roteiro de Kristen Lazarian e K.S. Bruce. O longa é baseado na peça de teatro Push, também escrita por Lazarian.

Produzido originalmente em 2021, o filme surpreendeu ao quebrar o estigma dos romances eróticos da Netflix e garantir uma boa recepção da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem 75% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama quente e o elenco de Traição e Desejo na Netflix; confira.

De que fala a trama de Traição e Desejo?

Antes de descrever o enredo de Traição e Desejo, é importante citar que o filme se desenvolve com uma narrativa não-linear, que viaja ao futuro e volta ao passado para mostrar os enganos, mentiras e planos dos personagens.

“Duas pessoas entram na vida de um casal bem-sucedido. Será que o casamento resiste à tentação e ao ciúme?”, afirma a sinopse oficial de Traição e Desejo na Netflix.

Traição e Desejo foca na história de Brooke, a proprietária de uma galeria de artes no centro de Nova York, e seu marido Owen.

O casal começa a trama com uma relação aparentemente perfeita: Brooke se destaca no mundo da arte, e Owen faz sucesso como jornalista – tudo isso enquanto tentam ter o primeiro filho.

Entretanto, a relação de Brooke e Owen é abalada pela chegada de dois estranhos: o sedutor artista Ansgar Doyle e a misteriosa Amy.

A grande questão da história é a seguinte: o casamento de Brooke e Owen conseguirá resistir a essas “perturbações”? Só assistindo a Traição e Desejo para saber.

O elenco de Traição e Desejo na Netflix

Além de sua história picante, Traição e Desejo se destaca por seu elenco de estrelas. Se você é um fã de séries de TV, provavelmente já conhece os atores do longa.

Victoria Justice, famosa por protagonizar a série Brilhante Victoria no Nickelodeon, interpreta Brooke Gatwick, a protagonista do longa.

Matthew Daddario, o Alec Lightwood da série Shadowhunters, vive Owen Shore, um jornalista conceituado e marido de Brooke.

Katherine McNamara, que contracena com Matthew Daddario em Shadowhunters, no papel da protagonista Clary, vive Amy.

O elenco principal do longa é completado por Lucien Laviscount (Scream Queens, Emily em Paris) como Ansgar Doyle, um artista irlandês famoso por pintar mulheres nuas.

Traição e Desejo já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.