Tá boiando: Ator da Marvel e DC admite que não entende nada de multiverso

J.K. Simmons interpreta um dos mais queridos personagens da trilogia de Sam Raimi do Homem-Aranha: J. Jonah Jameson.

Ele reprisou o papel nos dois últimos filmes da Marvel com Tom Holland, mas admitiu que não entende sobre o multiverso. Além disso também interpreta o comissário Gordon nos filmes recentes da DC.

O astro conversou com a Variety no tapete vermelho do Critics Choice Awards, e admitiu que adora fazer parte dos multiversos da Marvel e da DC, mas ele não tem ideia de como as realidades estão todas conectadas.

“É super legal estar e ter espaço no Universo Marvel, como vimos, e no Universo DC para esses universos alternativos ou realidades ou o que quer que sejam, eu não sei”, disse Simmons.

“Não tenho ideia”, acrescentou quando perguntado se sabia como os diferentes universos estavam todos conectados. “Eles escrevem um roteiro e eu aprendo as falas e o diretor diz: ‘Fique aí.'”

Multiverso da Marvel continua em Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

