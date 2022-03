Teen Wolf: Fãs recebem notícias preocupantes sobre filme

Foi anunciado recentemente que Teen Wolf retornará com um longa-metragem, o que naturalmente animou os fãs.

No entanto, talvez seja melhor controlar as suas expectativas, pois nem todas as notícias são boas.

Recentemente, Dylan O’Brien deu uma entrevista em que explicou o motivo para não retornar no longa-metragem de Teen Wolf.

Ele mencionou que até tentou negociar um retorno, mas disse que o projeto veio do nada e que, como havia pouco tempo, eles não conseguiram chegar a um acordo.

O ator então declarou que ficou satisfeito com a sua despedida em Teen Wolf, então acredita que talvez seja melhor permanecer dessa maneira.

Uma notícia preocupante

A declaração de Dylan O’Brien é preocupante para os fãs de Teen Wolf, porque dá a entender que o longa-metragem está sendo feito com muita pressa.

Isso nunca é uma coisa boa, e se eles não tiveram nem tempo para avançar nas negociações para contar com o retorno de Dylan O’Brien, então o que mais pode acontecer?

É natural que os fãs continuem animados para o longa-metragem de Teen Wolf, mas talvez seja melhor ficar com um pé atrás.

No Brasil, Teen Wolf está disponível na Netflix.