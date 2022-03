Teoria sombria de Encanto revela Casita como vilã

Há diversas teorias de Encanto. Enquanto algumas lidam com a falta de poderes de Mirabel, outras tocam em aspectos específicos do filme, como o fato de ninguém saber que Bruno vivia entre as paredes da casa. Uma teoria diz que a Casita é a vilã do filme.

A ideia é que a Casita puniu a família Madrigal ao não dar um dom para Mirabel. Ela teria segurado esse dom a fim de ensinar uma lição para a família, sobre trabalharem juntos.

No filme, vemos Casita ajudando os Madrigal de diversas formas e ela parece gostar especialmente de Mirabel e Abuela Alma. Mas nem sempre foi assim.

Originalmente, Casita tinha um relacionamento antagônico com Mirabel, com as duas competindo pela atenção da abuela, aponta o ScreenRant.

Isso acabou mudando, mas aspectos desse tratamento do roteiro podem ter permanecido em Encanto.

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

Confira abaixo uma sinopse da animação de grande sucesso.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

