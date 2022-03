The Batman: A única coisa que o diretor não quis incluir no filme

Estrelado por Robert Pattinson, The Batman quebra uma tradição dos filmes recentes do herói da DC. O longa não vai mostrar a clássica história de origem de Bruce Wayne.

Ao Digital Spy, o diretor Matt Reeves comentou que não quis fazer uma trama de origem. Assim, o clássico momento da vida de Bruce Wayne não deve ser mostrado como geralmente acontece.

“Por mais que seja uma nova iteração, não vi uma maneira possível de mostrar de novo os assassinatos de Thomas e Martha Wayne. Não dá para ver de novo as pérolas caindo na rua e isso é crítico. Eu também queria ter certeza de que vamos ver algo novo e diferente, então quis um Batman que não está formado”, explicou o cineasta.

Mesmo sem um conto de origem e a cena clássica, The Batman dá espaço para o Bruce Wayne de Robert Pattinson crescer.

“Nós realmente entramos na ideia de que ele está nos primeiros dias e é viciado em ser o Batman. Ele está convencido e tem essa compulsão, em que não entende o grau em que a vingança faz parte disso e que se trata de uma missão pessoal”, destacou o diretor do filme da DC.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.