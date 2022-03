Batman: Ator revela arrependimento que teve com seu Charada

O ator Paul Dano, conhecido por longas como Pequena Miss Sunshine e Os Suspeitos, foi escalado para interpretar o vilão Charada, da DC, no filme The Batman, de Matt Reeves, que estreia em breve nos cinemas. No entanto, ele tem um arrependimento em relação a este filme: a escolha do figurino.

Esta nova versão do Charada é fortemente influenciada pelo Assassino do Zodíaco, um serial killer da vida real que atuou durante 10 meses no Norte da Califórnia e, até onde se sabe, fez entre 20 e 28 mortes dentre 37 vítimas.

O Assassino do Zodíaco nunca foi capturado, tampouco teve sua identidade revelada, mas uma das vítimas sobreviventes o descreveu como um homem que usava um capuz com óculos e o símbolo de um círculo cruzado no peito.

O traje do Charada em The Batman também foi inspirado nas vestes do Zodíaco, com um ponto de interrogação estilizado em seu peito para dar um toque “autoral” ao personagem da DC.

Confira o visual:

O arrependimento de Paul Dano

Em certo ponto, Dano também chegou a envolver seu corpo inteiro em filme plástico, ao que ele disse em entrevista ao Good Morning America que seria para evitar que qualquer evidência de DNA fosse deixada para trás nas cenas dos crimes de seu personagem.

No entanto, Dano disse que se arrependeu dessas escolhas: “O personagem não tem os recursos, talvez, para ser como um vigilante realmente chique. E ele é tão meticuloso sobre os detalhes e bastante brilhante e, como você verá, ele está no controle, e eu não poderia raspar todo o meu corpo, porque acho que parte do trabalho dessa pessoa é que eles também provavelmente também tem que andar pelo mundo, certo? Da mesma forme que Batman tem Bruce Wayne, porque precisa ser capaz de sair por aí, o Charada tem seu Edward Nashton.”

O ator continua: “Então pensei, bem, vou me enrolar em um filme plástico e ver se isso encobrirá as evidências de DNA, e rapidamente descobri que foi uma escolha um pouco lamentável. Minha cabeça estava latejando e o suor não conseguia sair do meu corpo, mas depois aprendemos a trabalhar com isso e acho que deu um efeito legal.”

The Batman, da DC, estreia dia 03 de março nos cinemas do Brasil.