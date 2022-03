Batman: Revelado se filme da DC tem cena pós-créditos

Nos filmes de heróis, tanto da Marvel, quanto da DC, o uso da cena pós-créditos é comum. Porém, em The Batman, o artifício não é usado.

Há bons motivos para o filme estrelado por Robert Pattinson não contar com o momento. Primeiro, The Batman tem uma duração de quase 3 horas.

Ao mesmo tempo, o filme da DC não faz parte do universo compartilhado da editora. Geralmente, as cenas pós-créditos são usadas parar revelar essa ligação e uma história futura do herói.

Por mais que The Batman possivelmente tenha uma sequência, ainda não há detalhes sobre ela.

Mas, caso os espectadores queiram ficar até o fim dos créditos, há algo que aparece após todas as informações. Trata-se de um conteúdo ligado ao filme com Robert Pattinson, porém que não traz qualquer novidade sobre a história ou o futuro do Batman.

Esse conteúdo mostrado após os créditos de The Batman acaba sendo mais um easter egg. Sem spoilers, não estaremos comentando aqui sobre o que se trata.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.