The Flash: 9ª temporada pode ser a última da série￼

Seria esse o fim de mais uma série do Arrowverse?

Ao que tudo indica, a 9ª temporada de The Flash pode ser a última da série da CW. A produção inspirada nos personagens da DC acompanha Barry Allen, interpretado por Grant Gustin, que usa seu poder de super velocidade para lutar contra o crime.

Continua depois da publicidade

O personagem apareceu pela primeira vez no universo da DC TV em 2013, com uma aparição especial na série Arrow, e no ano seguinte ganhou sua própria produção com uma recepção muito positiva.

Ao longo dos anos, The Flash foi perdendo sua audiência e, agora, na pior fase de seu desempenho com o público, parece estar prestes a dizer adeus através de sua 9ª temporada.

É o fim para The Flash?

Segundo publicação recente do The Hollywood Reporter, a 9ª temporada de The Flash pode ser a última do programa ou, no máximo, a penúltima, se a série tiver a sorte de chegar até uma décima parte.

Essa teoria ganha forças não só pela baixa audiência da produção, mas por sua falta de renovação: atualmente em sua 8ª temporada, a série ainda não foi oficialmente renovada para um novo ano, o que pode indicar que a The CW e a DC estão esperando pelos resultados dos atuais episódios para definir de uma vez por todas a sua última cartada.

Relatos do início deste ano revelam, ainda, que a WarnerMedia e a ViacomCBS estão tentando vender a The CW, o que pode afetar os conteúdos de sua programação.

No entanto, mesmo se The Flash terminar em sua 9ª temporada, será um grande feito ao se oficializar como a produção do Arrowverse de maior duração. Mas, ao menos por enquanto, tudo isso é apenas um rumor.

Após hiatus de vários meses, The Flash volta a exibir os episódios de sua 8ª temporada no dia 9 de março.