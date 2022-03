Titanic vai ganhar versão em terror

A história de Titanic já é bastante trágica. Apesar disso, Hollywood decidiu ir além, inserindo forças maléficas no terror intitulado Titanic 666.

“Cento e dez anos após a fatídica jornada de seu homônimo, a viagem inaugural do Titanic III pousará no local original do naufrágio. Embora seja uma réplica fiel do original, este gigantesco navio de cruzeiro é construído com a mais avançada tecnologia, garantindo que não tenha chance de afundar”, começa a sinopse oficial.

“Mas quando o Titanic III chega ao local trágico, estranhos eventos começam a ocorrer, enquanto forças sombrias das profundezas sobem à superfície, aterrorizando todos a bordo e ameaçando repetir um dos maiores desastres da história”, continua a sinopse.

A direção é de Nick Lyon, conhecido por outros terror B, como A Ilha da Morte, com roteiro de Jacob Cooney e Jason White.

Mais sobre Titanic de terror

Conforme o Deadline, o filme do Tubi será estrelado por AnnaLynne McCord, Keesha Sharp, Lydia Hearst, Jamie Bamber, Joseph Gatt, Derek Yates, Michael J. Chen, Jhey Castles, Kendall Chappell e Giovannie Espiritu.

No longa-metragem, McCord viverá Mia Stone, uma influencer e passageira do Titanic III, que está em viagem com o marido.

Sharp assume o papel da Capitã Celeste Rhoades, que comanda o navio a caminho do local da tragédia do primeiro Titanic.

Já Hearst será Idina, uma passageira clandestina, que busca se vingar da exploração da tragédia do Titanic original. Bamber, por sua vez, será o professor Hal Cochran, passageiro e coletor de artefatos do Titanic original.

Titanic 666 é uma produção da The Asylum, com David Rimawi como produtor executivo, e David Michael Latt e Paul Bales como produtores.

Ainda não há data de estreia para Titanic 666.