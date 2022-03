Tom Cruise volta como Maverick em trailer insano de Top Gun 2

A Paramount divulgou o novo trailer de Top Gun: Maverick, continuação do clássico com Tom Cruise, que retorna ao papel do piloto inconsequente.

A prévia, como era de se esperar, traz diversas manobras aéreas insanas e também menciona outros personagens clássicos, como o Iceman de Val Kilmer.

Na trama, Maverick é chamado para ensinar uma nova turma de aviadores, embora não fosse a primeira escolha para ocupar o cargo de professor.

Logo cedo, ele deixa claro que não é um professor e já começa a fazer manobras arriscadas. Eventualmente, vemos que eles precisam cumprir uma missão arriscada.

Veja o trailer, abaixo.

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick), com o ator e Tom Cruise, estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.