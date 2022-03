Tom Holland chutou no rosto membro da equipe de Uncharted

Tom Holland gosta de fazer as próprias cenas de ação, como acontece nos filmes do Homem-Aranha na Marvel e Sony. Em Uncharted, novo filme com o astro, não foi diferente.

Para entrar no papel de Nathan Drake, Tom Holland fez um treino especial com os dublês. Ao contrário do Homem-Aranha, o personagem de Uncharted não conta com poderes.

Ao Fandango All Access, Tom Holland contou sobre o treino. Em algumas atividades, o ator ficava com as mãos amarradas e tinha que agir usando o resto do corpo.

Foi nesse momento que o astro acabou chutando o rosto do membro da equipe. A situação foi sem querer, mas o astro de Uncharted acertou logo uma ex-estrela do UFC, que não teve o nome revelado.

“Infelizmente chutei um dublê no rosto. Ele ficou bem, é um ex-astro do UFC, então é muito durão. Mas, isso, não justifica a minha falta de cuidado”, contou o ator.

Com Tom Holland, Uncharted está em cartaz nos cinemas

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.