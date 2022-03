Top Gun 2 deve superar TODOS os filmes de Tom Cruise; veja como

Após diversos atrasos, adiamentos e confusões nos bastidores, Top Gun 2 finalmente está prestes a estrear. A continuação do clássico dos anos 80 pretende revolucionar o cinema e superar todos os projetos anteriores de Tom Cruise. Mas como o longa cumprirá essa ambiciosa promessa? O site TheThings explicou tudo sobre o assunto; veja abaixo.

Segundo o diretor Joseph Kosinski, conhecido por filmes como Tron: O Legado e Oblivion, Top Gun 2: Maverick é marcado por ação desenfreada, mas também conta com momentos dramáticos e emocionantes.

“A minha intenção era produzir a história como um rito de passagem para o primeiro filme. Obviamente, em Top Gun, Maverick tinha 20 e poucos anos. Agora, ele já passa dos 50. É uma jornada diferente. Normalmente, pensamos em Top Gun como um filme de ação, mas eu o enxergo como um drama. Temos muitas cenas de ação, mas o drama está no centro da história”, comentou o cineasta.

O longa também deve entrar para a história ao quebrar um importante recorde da filmografia de Tom Cruise.

Por que Top Gun 2 supera todos os filmes de Tom Cruise?

De acordo com uma entrevista recente de Joseph Kosinski, Tom Cruise continua sendo o coração de Top Gun.

“A criação da história correta foi a chave para trazer Tom Cruise a bordo”, afirmou o cineasta.

O astro é acompanhado por figurões de Hollywood, como Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer – que reprisa sua performance como Iceman.

“Top Gun é o filme que colocou Tom Cruise no caminho para se tornar um super astro. É uma bela história de amizade entre Maverick, Iceman e Goose”, analisa o diretor.

Como já citamos, o longa também supera todos os filmes de Tom Cruise em um quesito específico: o número de cenas de ação gravadas pelo ator.

Tom Cruise já era conhecido por protagonizar suas próprias sequências de ação, sem o auxílio de dublês. Mas Top Gun 2 supera todas as aventuras anteriores do astro.

“Ele experimentou a Força 8G, que distorce seu rosto e te deixa enjoado”, informou Kucinski.

Com uma permissão especial da Marinha Americana, o ator também pôde praticar voos de baixa altitude.

Embora não tenha conseguido a autorização para voar sozinho em um jato F-18, o ator protagonizou inúmeras acrobacias aéreas de alto risco.

A equipe de produção do longa levou cerca de um ano para garantir a tecnologia necessária para a gravação dessas cenas.

“Passamos um ano trabalhando com a Marinha para garantir a aprovação para 6 câmeras IMAX dentro do cockpit”, explicou o diretor.

Com ação do início ao fim, Tom Gun 2: Maverick estreia no Brasil em 27 de maio de 2022. Veja abaixo o trailer legendado do longa.