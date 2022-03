Trailer de Morbius faz referência a clássico filme de vampiros

A Sony divulgou o trailer final de Morbius, novo filme baseado em personagens da Marvel, que se passa no mesmo universo de Venom. Nele há uma clara referência a um clássico filme de vampiros.

No fim do trailer, Michael Morbius está sendo interrogado pelo FBI e um deles coloca um frasco de água benta em cima da mesa.

O outro pergunta: “Água benta, sério?”. E o agente responde: “É, você nunca assistiu Garotos Perdidos?”. O personagem de Jared Leto interrompe os dois, dizendo: “História da minha vida”.

Em Garotos Perdidos, lançado em 1987, os jovens vão enfrentar um coven de vampiros com arminhas de água com água benta. Eles até matam um vampiro derrubando um em uma banheira cheia de água benta.

Não é o primeiro filme de vampiros a contar com água benta, mas é o que foi citado diretamente pelo filme da Sony.

Veja o trailer de Morbius, abaixo.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.