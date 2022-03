Tudo o que sabemos sobre Batman 2

Batman chegou aos cinemas com Robert Pattinson como Bruce Wayne, dando início para uma nova saga do personagem. Já existe uma expectativa por Batman 2, que deve contar novamente com Matt Reeves como diretor.

Em Batman, o Cavaleiro das Trevas investiga o caso do Charada, um assassino em série que vem matando membros da elite de Gotham.

Em sua jornada, ele descobre pistas, conhece novos personagens e percebe que a raiva que o consome não o torna melhor que o Charada.

Batman 2 pode acontecer?

A Warner Bros. ainda não anunciou Batman 2 oficialmente. No entanto, tudo está bem encaminhado: Batman vem fazendo sucesso e Robert Pattinson e Matt Reeves assinaram contrato para, pelo menos, uma trilogia.

Batman 2 deve ser oficialmente anunciado em breve. A Warner Bros. está apostando pesado neste novo universo.

Qual será a história?

Batman mostrou um Cavaleiro das Trevas inexperiente, que ainda se esforça para entender o seu espaço no mundo.

No entanto, ele passa por um desenvolvimento em que percebe que inspirar apenas o medo nas pessoas de Gotham não é o melhor caminho.

Batman 2 deve mostrar Bruce Wayne evoluindo não apenas como Batman, mas também como personalidade pública. É possível que vejamos um Batman mais heróico do que nunca.

Alguns também acreditam que veremos Batman como um mentor, treinando o jovem Dick Grayson como Robin.

Existem algumas pistas nesse primeiro longa-metragem que indicam que o Robin estará em Batman 2, mas isto ainda não está confirmado.

Quem será o vilão?

Rumores indicam que Batman 2 terá o Senhor Frio como vilão.

Nos quadrinhos, o Senhor Frio é um dos mais interessantes inimigos do Batman, sendo um cientista arruinado cuja principal motivação é correr contra o tempo para encontrar uma cura para a doença de sua esposa, que ele congelou com o intuito de manter viva até ter sucesso em suas pesquisas.

No entanto, também se especula que a Corte das Corujas será introduzida em Batman 2. Nos quadrinhos, a Corte das Corujas é uma sociedade secreta de Gotham que opera nas sombras, controlando quase tudo na cidade.

Qual será o elenco?

Robert Pattinson retornará como Batman na sequência, assim como Jeffrey Wright como Gordon e Andy Serkis como Alfred.

Considerando o que acontece em Batman, ainda não há certeza se Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell voltarão como Mulher-Gato, Charada e Pinguim, mas estes personagens certamente ainda terão alguma participação nesse universo.

Caso Robin realmente apareça em Batman 2, um jovem ator deve ser escalado como Dick Grayson. Outra escalação importante seria um intérprete para o Senhor Frio, caso os rumores sobre a sua participação se confirmem.

Quando será o lançamento?

O produtor de Batman, Dylan Clark, prometeu que o lançamento da sequência acontecerá dentro de cinco anos. Um bom chute seria ter uma estreia em 2024, mas ainda não há certeza em torno disso.

É possível que a data de lançamento de Batman 2 seja anunciada quando a sequência for oficialmente confirmada pela Warner Bros. Portanto, teremos que esperar para saber.

Batman está em cartaz nos cinemas.