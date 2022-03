Uau! Filme Morbius usa a mesma tecnologia de Vingadores: Ultimato

Morbius e Vingadores: Ultimato têm algo em comum. Ambos os longas apresentam a mesma tecnologia de efeitos especiais.

Em uma entrevista para o Comic Book Resources, o supervisor de efeitos especiais Matthew E. Butler explicou que, para a criação do visual de Morbius, a equipe usou a mesma tecnologia usada no desenvolvimento da aparência de Thanos em Vingadores: Ultimato.

“Nós decidimos que a performance seria capturada com uma série de pontos marcados no rosto, com câmeras que poderiam capturar essas sutilezas.”

Mesma tecnologia usada em Thanos

“A tecnologia é capaz de traduzir a performance em uma criatura completamente diferente, é algo que foi feito muito bem com Thanos.”

Morbius chega aos cinemas em 31 de março.

Já Vingadores: Ultimato está no catálogo do Disney+.

