Vai dar certo? Vilão de Batman 2 é muito parecido com Charada

Já existem especulações sobre Batman 2, a sequência de Batman, com Robert Pattinson.

Um vilão que é visto como muito provável para a continuação é o Silêncio, mas existe um pequeno problema: ele é muito parecido com o Charada.

Principalmente pela maneira como o Charada foi reformulado neste novo universo de Batman. Nos quadrinhos, o nome verdadeiro do Silêncio é Thomas Elliot, um amigo de infância de Bruce Wayne.

Assim como Bruce Wayne, Thomas Elliot veio de uma família rica, mas seus pais eram abusivos e pouco se importavam com ele.

Isso levou a diversas tentativas de matar os seus próprios pais, mas quando Bruce ajudou a salvar a sua mãe, a sua sanidade se perdeu ainda mais.

Tudo piorou com a morte dos pais de Bruce, pois assim ele ficou com toda a sua riqueza, o que Thomas Elliot sempre quis, aumentando ainda mais o seu ciúme de Bruce.

Quando adulto, Thomas Elliot virou médico, viajando por diferentes partes do mundo para aprimorar o seu intelecto e as suas habilidades físicas.

Tudo como parte de um plano para voltar para Gotham e atormentar a vida de Bruce Wayne. Foi dessa obsessão que Thomas Elliot virou o Silêncio, um assassino misterioso que é investigado pelo Batman.

Silêncio poderia ser muito parecido com o Charada

O Silêncio seria um vilão interessante no cinema, mas é difícil não imaginá-lo sendo muito parecido com o Charada de Batman: um assassino em série com um plano muito específico, cuja identidade é inicialmente misteriosa por esconder o rosto.

O enredo de Batman 2 poderia soar repetitivo com o Silêncio, a não ser que encontrem uma maneira de modernizar o vilão de uma maneira totalmente nova.

Silêncio e Charada são vilões com conexões nos quadrinhos, pois ambos trabalharam juntos para derrubar o Batman.

A animação Batman: Silêncio levou essa conexão para um nível totalmente diferente, fazendo o Charada ser o próprio Silêncio, uma reviravolta que desagradou vários fãs dos quadrinhos.

De qualquer maneira, resta saber se o Silêncio realmente aparecerá em Batman 2. E se aparecer, qual será a sua abordagem.

Batman está em cartaz nos cinemas.